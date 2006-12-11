Тимошенко подасть в суд на Мороза

Фракція Блоку Юлії Тимошенко має намір подати судовий позов до голови Верховної Ради України Олександра МОРОЗА за зловживанням ним службовим становищем.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

Зокрема, вона звинуватила О.МОРОЗА у тому, що він досі не підписав закон про тимчасові слідчі комісії Верховної Ради України. Вона нагадала, що парламент подолав вето Президента на цей закон, і О.МОРОЗ мав поставити свій підпис під даним документом.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що голова Верховної Ради «свідомо блокує» підписання закону, оскільки даний документ дає право опозиції контролювати «владу на кожному кроці». «Він не так просто не підписує даний закон, він є подельник всього корупційного, що робить влада», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також наголосила, що до судового позову будуть надані протоколи, які підтверджують корупційні діяння О.МОРОЗА.