У Москві відбувся прийом з нагоди Дня незалежності України

Надзвичайний і Повноважний Посол України в РФ Костянтин ГРИЩЕНКО впевнений, що «натхнення» для покращення українсько-російських відносин треба черпати з позитивних сторінок спільної історії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у Москві в ході святкового прийому з нагоди Дня Незалежності України, організованого для іноземних дипломатів, акредитованих у РФ, представників російських органів виконавчої й законодавчої влади.

За словами К.ГРИЩЕНКА, за 18 років незалежності в Україні відбулися "колосальні зміни". "І хоча країні формальних 18 років, але насправді за Україною - тисячолітня історія", додав він. "Історія дуже тісних, близьких, але іноді й дуже непростих взаємин і зв`язків із Росією. Впевнений, що в майбутньому ми черпатимемо натхнення з кращих сторінок цієї історії", - зазначив К.ГРИЩЕНКО.

Посол висловив переконання, що тільки спільні зусилля двох країн приносять користь народам. На його думку, багато що в цьому плані покликані зробити не лише державні органи, а й науковці, культурні діячі.

У свою чергу, перший заступник міністра закордонних справ РФ Андрій ДЕНИСОВ побажав українцям подальшого розвитку, зміцнення економічного потенціалу країни, становлення економічних інститутів країни, ствердження України як великої, самостійної, авторитетної, шанованої європейської країни з глибоким історичним корінням.

"Відносини між Україною та Росією розвиваються, загалом, поступально. Звичайно, в них трапляються іноді шорсткості, але спільними обопільними зусиллями ми їх долаємо, і я переконаний у тому, що динамічний й поступальний розвиток наших відносин не має альтернативи", - сказав російський дипломат.

За його словами, Україна та Росія є великими партнерами, найближчими сусідами, у країн достатньо тісні інтереси. "Ось на основі цих інтересів ми будували й будуватимемо нашу співпрацю та взаємодію, як це має місце в широкому колі економічних проектів", - підкреслив А.ДЕНИСОВ.