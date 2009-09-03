БЮТ пропонує Партії регіонів "утерти носа" Тимошенко

Партії регіонів не вигідно приймати закон про підвищення соціальних стандартів.

Про це заявив лідер фракції БЮТ у парламенті Іван Кириленко в ефірі 5 каналу.

"Їм не вигідно приймати цей закон, бо не буде на чому піаритися", - вважає він.

"Якщо так легко це все зробити, то у вас приватизовано стільки крупних підприємств, металургійних, хімічних, шахт. То візьміть, покажіть приклад Тимошенко і її уряду – підніміть заробітну плату у себе на підприємствах", - зазначив БЮТівець.

"Підніміть і покажіть. Утріть носа. Дивіться, ми взяли і підняли. Замість цього десятки тисяч скорочених робочих місць, десятки тисяч, і у два-три рази зарплату знизили", - сказав Кириленко.

"Ми їм говоримо: хлопці, а ви подумали, що проголосуєте цей закон, наберете голоси, а у своїх власників запитали, вони з чого будуть піднімати?", - заявив він.

Кириленко наголосив: "Вони розуміють, що вже стільки мусується ця тема, що навіть якщо вдасться проголосувати і президент підпише, то на другий день курс долара буде 1 до 15 і потім ця відповідальність ляже на тих, хто це сотворив".

Вони ж хочуть до влади прийти. Назад уже буде важко повернути ці речі. Раніше Микола Янович (Азаров) у 2002 році це повертав назад. Змінював і мінімальну зарплату. А зараз Конституцією це категорично заборонено", - сказав БЮТівець.

"А, якщо прийдуть до влади, розхльобувати це їм. Тому кому могилу риєте? Це чистий піар і блеф. Вони не зацікавлені у прийнятті цього закону", - підкреслив Кириленко.

Українська правда