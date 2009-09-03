Прес-конференції у «Главреді» можна буде дивитися на «Сіті»

Медіа-холдинг «Главред-медіа» починає спільний проект з телеканалом «Сіті».

В рамках цього проекту здійснюватимуться прямі трансляції на телеканалі прес-конференцій, які відбуваються в прес-центрі «Главреду».

Як повідомляє «Главред», сьогодні про це під час презентації проекту в прес-центрі розповів президент холдингу «Главред-медіа» Віктор ШЛІНЧАК.

Він зазначив, що такий формат співпраці не є новим для холдингу. Так, прес-конференції, які відбуваються в УНІАН, транслюються в ефірі «5 каналу». «Ми вважаємо, що це один з достатньо виправданих форматів», - сказав В.ШЛІНЧАК.

Президент холдингу висловив надію, що співпраця з телеканалом «Сіті» буде взаємовигідною і цікавою для глядачів телеканалу, оскільки гостями прес-центру «Главред-медіа» стануть «найвідоміші політики, бізнесмени і лідери громадської думки».