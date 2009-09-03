Симоненко розказав, що він думає про Ткаченка без гальмів

Лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО вважає, що інцидент з журналісткою телеканалу СТБ не дає підстав для виключення народного депутата Олександра ТКАЧЕНКА із Компартії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це П.СИМОНЕНКО заявив сьогодні журналістам у Кіровограді.

«Немає за що поступати з О.ТКАЧЕНКОМ так, як Партія регіонів вчинила з Олегом КАЛАШНИКОВИМ», - зауважив лідер КПУ.

За його словами, він не схвалює вчинок свого однопартійця, про що особисто повідомив О.ТКАЧЕНКА.

«Я уважно кілька разів переглянув відеосюжет. Спочатку О.ТКАЧЕНКО відповідав спокійно, так, як вважав за потрібне. Коли він рушив, журналістка намагалась спровокувати ситуацію. Було видно, що вона провела мікрофоном по обличчю О.ТКАЧЕНКА», - сказав П.СИМОНЕНКО.

Він наголосив, що не виправдовує дії депутата, але вважає, що етики поведінки повинні дотримуватись як народні депутати, так і журналісти.

Також П.СИМОНЕНКО відмовився коментувати заклик голови Комітету ВР з питань свободи слова Ганни ГЕРМАН до представників ЗМІ бойкотувати членів Комуністичної партії.

Як повідомлялося, 1 вересня у парламенті стався інцидент між депутатом від КПУ О.ТКАЧЕНКОМ та журналісткою телеканалу СТБ Ольгою ЧЕРВАКОВОЮ. Під час інтерв’ю О.ТКАЧЕНКО вихопив з рук журналістки мікрофон та викинув його зі сходів.