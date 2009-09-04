Долар на міжбанку трохи відкотився назад

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,9120/8,9745 грн./дол., до 12:00 звузився спред – 8,9420/8,9590 грн./дол. На час закриття торгів цінові рівні впали до 8,8725/8,8950 грн./дол. Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Об 11:15 Національний банк України вийшов на ринок з продажем на аукціоні за валютною парою швейцарський франк – гривня з ціною відсікання 7,58 грн. за швейцарський франк.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2814/0,2839 грн./рубль, до 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2826/0,2838 грн./рубль. На час закриття ціни знизилися до 0,2800/0,2812 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль знизився і становив 31,6205 рублів за долар (-0,0678).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в достатньо вузькому діапазоні – 1,4240/1,4290 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 12,7220/12,7905 грн./євро, до 12:00 ціни підвищилися до 12,7580/12,7910 грн./євро. На час закриття торгів цінові показники з євро-гривні пішли вниз услід за доларом – 12,6580/12,6935 грн./євро.