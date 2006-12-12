Турчинову вистачило б однієї ночі

Народний депутат, член фракції БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ заявляє, що фракція БЮТ ні за яких умов не підтримуватиме антикризову коаліцію у подоланні вето Президента на держбюджет-2007.

«Ми ніколи не підтримаємо коаліцію в подоланні вето», - сказав він сьогодні в інтерв’ю журналістам, коментуючи заяву представників коаліції , що вони будуть долучати фракцію БЮТ до подолання вето.

О.ТУРЧИНОВ підтвердив той факт, що представники антикризової коаліції зверталися з подібними пропозиціями до членів БЮТ.

«Але я їм сказав, не можете – подавайте у відставку, і тоді ми сформуємо бюджет протягом тижня, який підтримає і Президент України, і народ», - сказав він.

О.ТУРЧИНОВ також зазначив, що пропозиції Президента до держбюджету не виправлять суттєво ситуації в економіці. Зокрема, він наголосив, що пропозиції не враховують прихованого дефіциту місцевих бюджетів в розмірі приблизно 9 млрд. грн.

Крім того, наголосив він, пропозиції не вирішать питання забезпечення соціальних виплат хоча б на рівні 2005-2006 років.

Він зазначив, що при бажанні антикризова коаліція може врахувати пропозиції Президента і вже на цьому тижні винести держбюджет для розгляду в сесійній залі. «Для цього не потрібно багато часу, я як екс-голова Бюджетного комітету стверджую, що достатньо доби, аби бюджет відкоригувати по усім показникам», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Відповідаючи на запитання, наскільки ймовірно, що до кінця поточного року все ж таки буде прийнятий бюджет в новій редакції, О.ТУРЧИНОВ зазначив, що це залежатиме від того, «в яку гру коаліція почне грати».

«Якщо захочуть, з народом хоч трішечки поділитися, то протягом цього тижня може бути бюджет. Коли вони почнуть гратися в протистояння з Президентом, тоді бюджету не буде і в наступному році», - сказав народний депутат.