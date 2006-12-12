Президенти України і Естонії підписали Спільну декларацію

Президент України Віктор ЮЩЕНКО і Президент Естонської Республіки Томас-Хендрік ІЛЬВЕС підписали Спільну декларацію.

Як повідомляє прес-служба Президента України, сьогодні в Таллінні з нагоди 15-ої річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною та Естонією, а також після обговорення низки питань, що становлять взаємний інтерес для обох країн, Президенти України та Естонії підписали Спільну декларацію. Документ підписано за підсумками українсько-естонських переговорів у розширеному складі, що відбулися сьогодні у Таллінні у рамках офіційного візиту Президента України до Естонської Республіки.

У Декларації сторони відзначають, що відносини між Україною та Естонією «грунтуються на спільних європейських та євроатлантичних цінностях, а також характеризуються динамічним та тісним партнерством».

Висловлюючи своє спільне бажання розвивати всебічне співробітництво на двосторонньому регіональному та європейському рівнях, глави двох держав у своїй Декларації окреслили низку ключових позицій. Зокрема йдеться про те, що партнерство між країнами є «вагомим елементом безпеки та стабільності в регіоні».

Сторони також визначили низку форматів двосторонньої співпраці, серед яких зустрічі на високому рівні, парламентський діалог, спільна урядова комісія тощо.

Згідно з Декларацією, Естонія та Україна наголошують на важливості нової посиленої угоди між Україною та Євросоюзом. Крім цього, для забезпечення повноправної участі України у європейській та регіональній системах колективної безпеки і надання допомоги щодо запрошення України до Плану дій щодо членства в НАТО, Україна та Естонія домовилися про подальше співробітництво у рамках інтенсифікованого діалогу України з НАТО, модернізацію українського оборонного і безпекового середовища та інформування української громадськості про діяльність НАТО.

У Декларації також згадується про сприяння розвитку тісніших економічних відносин України з Естонією та ЄС завдяки вступу до Світової організації торгівлі.

У Декларація йдеться і про належне забезпечення прав національних меншин відповідно в Україні та Естонії.

Ще одним пунктом документу є тема забезпечення стабільного постачання енергоносіїв та прозорості у енергетичному секторі, а також участі у спільних енергетичних проектах. Обидві країни, зазначається у документі, налаштовані співпрацювати в розвитку транспортного коридору між Чорноморським та Балтійським регіонами та розширенні географії контейнерних перевезень у Кавказько-Каспійському та Скандинавському напрямках.

Президенти України та Естонії наголосили «на важливості співробітництва на регіональному рівні, зокрема у рамках Спільноти Демократичного вибору, ГУАМ та інших форматах задля об’єднання спільних зусиль усіх країн регіону щодо забезпечення демократії, захисту прав людини та піднесення добробуту суспільства».