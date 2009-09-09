Соціалісти поки що не можуть визнати Симоненка єдиним кандидатом від лівих

Соціалістична партія України лише після з`їзду, який відбудеться 12 вересня, визначиться, чи підтримуватиме лідера комуністів Петра СИМОНЕНКА як єдиного кандидата на президентських виборах від лівих сил.

Як повідомили УНІАН у прес-службі СПУ, про це заявив секретар Політради Соцпартії Олексій МАЛИНОВСЬКИЙ після чергового раунду переговорів між лідерами лівих партій – Союзу лівих сил, Прогресивної соціалістичної партії, партії «Справедливість», Компартії і СПУ.

За словами А.МАЛИНОВСЬКОГО, Компартія висловлюється за те, щоб єдиним кандидатом від блоку лівих на президентських виборах став її лідер Петро СИМОНЕНКО.

«Однак, обговорювати це питання Соцпартія зможе тільки після з`їзду СПУ, який пройде у суботу, 12 вересня. Доти партія зобов`язана діяти в руслі постанови попереднього з`їзду. Він же визначив самостійну участь СПУ в президентських виборах як суб`єкта кампанії», – зазначив секретар Політради Соцпартії.

Він також повідомив, що ліві сили активно ведуть переговори про створення єдиного блоку. Зокрема, на одній із останніх зустрічей лідери згаданих вище партій лівого спрямування одностайно висловилися за те, щоб вважати блок не політичним, а виборчим, і точно врахувати квотний принцип розподілу місць у майбутніх спільних списках на вибори у місцеві ради і Верховну Раду.

“Політичний блок – поняття абстрактне, таких об`єднань перед виборами було багато. Ми ж виступаємо за конкретику, чітко даємо сигнал суспільству: об`єднання лівих сил створюється для спільної участі в президентських, місцевих виборах, виборах до парламенту,” – відзначив А.МАЛИНОВСЬКИЙ.

Він додав, що учасники переговорів погодилися з квотним принципом, запропонованим соціалістами.

“Ми однозначно виступаємо за єдність лівих сил, тим паче, що ідею створення лівого блоку СПУ послідовно проводить ось уже 11 років. Ми зобов`язані допомогти виборцям України визначитися, не дати «розпорошити» голоси, які люди віддають за ліві сили," – заявив А.МАЛИНОВСЬКИЙ.

Також він підтвердив, що в середу 9 вересня, о 17.00 відбудеться ще одна зустріч голів лівих партій.