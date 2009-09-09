Литвин: Партія регіонів уже вважає себе переможцем

Завтра закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виборів Президента України" будуть опубліковано в газеті «Голос України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН сказав в ефірі радіо «УР-1» в програмі «Відверто і вголос».

За словами В.ЛИТВИНА, погрожуючи не підписати згаданий закон, він намагався «в такий спосіб примусити депутатів, що блокують (роботу парламенту), одуматись».

Спікер підкреслив, що насамперед цей закон «потрібен Партії регіонів, бо вони вже вважають себе переможцями».

Водночас він наголосив, що змушений був підписати зміни до закону про вибори глави держави, адже відповідно до Конституції України, якщо Президент не підписує закон після подолання вето і повертає його в парламент без підпису, то голова Верховної Ради зобов’язаний його підписати.

Крім того, за словами В.ЛИТВИНА, він вирішив підписати закон про вибори Президента після консультації з юристами, які зазначили, що Центральна виборча комісія за 130 днів до початку виборчого процесу повинна провести ряд заходів.

«Якщо не буде підписаний або буде підписаний пізніше (закон – УНІАН), то в ході виборчої кампанії, чи після завершення виборів це могло б слугувати підставою для певних судових процесів», - сказав спікер.

Він підкреслив, що не хоче створювати підстави для звинувачень у зриві виборчого процесу.

В.ЛИТВИН нагадав, що вчора підписав відповідне розпорядження про оприлюднення даного закону, й він був оприлюднений на сайті ВР.

Спікер повідомив, що завтра зміни до закону про вибори глави держави будуть опубліковані в газеті «Голос України».

Як повідомляв УНІАН, закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виборів Президента України" був прийнятий Верховною Радою України 24 липня 2009 року.

18 серпня Президент повернув у ВР закон зі своїми пропозиціями.

21 серпня парламент, розглянувши пропозиції глави держави, повторно прийняв зазначений закон з подоланням вето Президента. За це рішення проголосувало 325 народних депутатів України. 25 серпня 2009 року закон був направлений на підпис Президента України.

Однак, 2 вересня Президент України повернув закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виборів Президента України" до Верховної Ради без свого підпису з пропозицією опублікувати його за підписом голови ВР відповідно до частини четвертої статті 94 Конституції України.