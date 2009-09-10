Партія регіонів каже, що блокованою Радою справа не обмежиться

Партія регіонів має намір організувати акції на підтримку своїх вимог щодо підвищення соціальних стандартів і змусити владу встановити мінімальну заробітну плату на рівні 1,5 тис. грн., а мінімальну пенсію – 1,3 тис. грн.

Про це йдеться у переданій агентству УНІАН заяві прес-служби партії.

“Навіть крайні заходи, такі як блокування парламенту, не можуть змусити нинішню владу почути і зрозуміти страждання мільйонів українців, доведених до крайньої бідності”, - йдеться у заяві.

Партія регіонів вважає, що влада не йде на підвищення мінімальних зарплат і пенсій, дбаючи лише про себе.

“Але народ не дасть нинішній помаранчевій верхівці знущатися над бідними. До наших акцій боротьби за підвищення зарплат і пенсій вже приєдналися незалежні профспілки. Не сьогодні – завтра на підтримку вийдуть молодіжні організації, студенти. Ми змусимо уряд почути голос народу. Ми обов’язково досягнемо мети – зарплати і пенсії в Україні будуть підвищені”, - заявляють у Партії регіонів.