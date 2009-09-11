Експерт: найближчі кілька років будуть для України вирішальними

Директор міжнародних програм Центру Разумкова Валерій ЧАЛИЙ вважає, що найближчі кілька років будуть критичними роками для визначення стратегії подальшого розвитку України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав учора під час круглого столу в Києві.

“За прогнозами не тільки західних аналітиків, а й Центру Разумкова, найближчі кілька років будуть критичними роками для визначення стратегії подальшого розвитку України”, - сказав він.

За словами експерта, є два вибори - це дефолт суверенітету або приєднання до європейської і євроатлантичної спільноти.

В.ЧАЛИЙ зазначив, що стратегію України визначено законодавством, проте, на його думку, загроза змін пріоритетів в новому політичному циклі існує, і цьому треба запобігти.

“І тому сьогодні дуже важливо мати дискусію і отримати відповіді від кандидатів у Президенти, якими є їх позиції не з загальних питань про дружні відносини з Росією чи нейтралітет і європейський вибір, а з конкретних - скільки коштів, які ресурси, яке ставлення до незалежності Абхазії та Південної Осетії”, - сказав він.

В.ЧАЛИЙ вважає, що ключові виклики Україні знаходяться всередині самої країни.

За його словами, на сьогодні під сумнів поставлена легітимність демократичної системи. “Наші друзі-партнери часто вказують, звертаючись до народу України, що діють неефективно владні механізми. Це ні що інше, як намагання показати нелегітимність діючої системи і таким чином зменшити можливості конкурентності країни і суспільства на зовнішніх ринках”, - сказав він.

В.ЧАЛИЙ також вказав на критичний стан обороноздатності України.

“Сьогодні абсолютно незрозуміла ситуація з оборонною сферою. Фінансування, по-моєму, перший раз таке відбувається, нижче критичної межі. Потрібне активне лобіювання цього питання в новому бюджеті”, - сказав він.

За словами експерта, те, що Україна знаходиться в буферній зоні між двома військовими блоками, створює сьогодні для неї вакуум безпеки.

“Це найбільша загроза. Саме слабкість наша може провокувати зовнішню загрозу, слабкість внутрішніх інститутів, соціально-економічного розвитку, обороноздатності”, - додав він.