Гавриш здогадується, чому Тимошенко не прийшла на РНБО

Перший заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони України Степан ГАВРИШ пов’язує з початком президентської виборчої кампанії відсутність прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО на засіданнях РНБО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу.

За словами С.ГАВРИША, Ю.ТИМОШЕНКО була поінформована про проведення сьогодні чергового засідання РНБО. Він додав, що брати участь у засіданнях РНБО – це конституційний обов’язок прем’єр-міністра.

С.ГАВРИШ зауважив, що йому невідомо, з яких причин Ю.ТИМОШЕНКО була відсутня на сьогоднішньому засіданні.

Разом з тим він припустив, що це може бути пов’язано з початком виборчої кампанії, з тим, що кандидати в Президенти вже починають розгортати виборчі штаби.