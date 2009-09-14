Янукович пообіцяв Медведєву взаємовигідну співпрацю

Тепло і щиро привітавши президента Росії Дмитра Медведєва з Днем народження, Віктор Янукович висловив тверду впевненість у тому, що дружні відносини України і Росії невдовзі одержать новий розвиток на основі вікової дружби, взаємовигідної співпраці, зміцнення всебічних зв`язків між нашими народами, повідомляє офіційний сайт Партії регіонів.

Лідер Партії регіонів від щирого серця побажав Дмитру Медведєву міцного здоров`я, щастя, нових успіхів у багатогранній державній діяльності, а дружньому народу Російської Федерації – миру і благополуччя.