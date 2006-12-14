Тимошенко думає, що Черновецький сам ламав стільці і трощив мікрофони

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО спростувала заяву Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО про руйнування опозиційними депутатами устаткування в залі Київради.

Про це вона заявила вчора в ефірі “5-го каналу”.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, антураж в сесійній залі Київської міської ради, продемонстрований вчора представникам ЗМІ Київським міським головою Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ, створений командою мера для дискредитації опозиції. Опозиція в залі нічого не ламала, а лише блокувала трибуну та президію.

"Всі ці зламані стільці, мікрофони, комп`ютери - це антураж, який вже після нашого відходу був влаштований командою ЧЕРНОВЕЦКОГО", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, додавши, що свідками цього є журналісти, які на той час були присутні в сесійній залі.

Як повідомляв УНІАН, учора Л.ЧЕНОВЕЦЬКИЙ заявив, що 12 грудня під час блокування сесії Київської міської ради опозиційні депутати, в тому числі й народні депутати, зруйнували устаткування в залі засідань на декілька десятків тисяч гривень.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ показав журналістам два вирвані мікрофони в президії Київради, розповів, що пошкоджені комп`ютери, й продемонстрував розкидані по залу і президії стільці.