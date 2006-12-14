Турчинов попередив Мороза і Богатирьову

Фракція БЮТ «діятиме адекватно», якщо сьогодні у Верховній Раді буде перенесено розгляд законопроекту про опозицію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні журналістам народний депутат БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ.

Він наголосив, що робоча група, до якої входили представники всіх фракцій, підготувала проект закону про опозицію до розгляду. За його словами, немає ніяких підстав для того, щоб його не розглядати.

О.ТУРЧИНОВ прогнозує, що сьогодні буде спроба зняти цей законопроект з розгляду.

«Наскільки мені відомо, МОРОЗ хоче виконати команду БОГАТИРЬОВОЇ і зняти сьогодні з розгляду даний законопроект. Якщо це буде зроблено, то ми будемо реагувати відповідно», - наголосив О.ТУРЧИНОВ.

За його словами, в такому випадку це буде спроба «дестабілізувати ситуацію в парламенті і посилити кризу».

Як повідомляв УНІАН, згідно з порядком денним, ВР сьогодні має розглянути проект закону про парламентську опозицію.

Водночас координатор парламентської більшості Раїса БОГАТИРЬОВА сказала, що Верховна Рада не розглядатиме сьогодні проект закону про парламентську опозицію, розроблений робочою групою, до якої входили представники усіх парламентських політичних сил.

Вона зазначила, що таку інформацію отримала від керівника Секретаріату ВР.

Р.БОГАТИРЬОВА пояснила це тим, що до цього часу узгоджений проект закону не пройшов необхідного обговорення у профільних парламентських комітетах. Крім того, за її словами, цей проект закону необхідно детально обговорити й у фракціях.

«Той законопроект, який напрацьований робочою групою, буде мати широку дискусію в комітетах і фракціях», - сказала вона.