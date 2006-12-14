Ющенко: хто піде на вибори - Бог покаже

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що балотуватиметься на другий термін, якщо відчуватиме, що потрібен нації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в “Українському домі”.

Водночас, на думку В.ЮЩЕНКА, питання, чи буде він балотуватись на наступних президентських виборах, в тому числі і дострокових, є неконструктивним. «Це питання неконструктивне, хто піде на вибори ще Бог покаже», - сказав Президент.

Він підкреслив, що не хоче гадати на кавовій гущі, яка буде ситуація на той час.

«Я можу сказати чітко свою позицію. Моя позиція відносно того, як мені поводитися під час проведення виборів, полягає лише в одному – якщо моє перебування на цій посаді для нації є позитив, я буду боротися. Всі інші домовленості для мене не варті», - наголосив Президент.