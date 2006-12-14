Князевич: Медведчук подав до ЦВК мотлох

У тому, що досі не підбиті загальні підсумки збору підписів громадян України для проведення референдуму по НАТО, немає провини Центральної виборчої комісії.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі “Нашої України”, – заявив народний депутат, член фракції “Наша Україна” Руслан КНЯЗЕВИЧ, коментуючи пропозицію Партії регіонів заслухати у парламенті інформацію голови ЦВК Ярослава ДАВИДОВИЧА з приводу підбиття підсумків і проведення референдуму стосовно НАТО.

Р.КНЯЗЕВИЧ розповів, що свого часу, працюючи в ЦВК, він мав відношення до перевірки підписів, зібраних на підтримку ініціативи проведення референдуму щодо НАТО.

Р.КНЯЗЕВИЧ повідомив, що коли у ЦВК отримали протоколи збору підписів, члени комісії роз’їхалися в регіони, щоб здійснити вибіркову перевірку. “В окремих регіонах, зокрема у Хмельницькій, Луганській областях, побачили жахливу картину – виявляється, до ЦВК подали мотлох, який назвали підписами, – сказав народний депутат. – Були виявлені тисячі, навіть десятки тисяч фальсифікованих документів, скомпільованих із реєстраційних листків, телефонних довідників і так далі. Ми вибірково продзвонювали людей, а вони ні сном ні духом не відали про те, що десь ставили підписи”.

“Було порушено десятки, якщо не сотні кримінальних справ, правоохоронні органи змушені були все ретельно перевірити, – наголосив Р.КНЯЗЕВИЧ. – Тому перевірка тривала так довго і саме тому ЦВК такий тривалий час не сформувала остаточний протокол збору підписів. Вини ЦВК у цьому немає, – члени Комісії просто сумлінно виконували свою роботу”.

“А ініціаторам референдуму я б порадив просто більш добросовісно проводити збір підписів, замість того, щоб шукати в діях ЦВК примарні приховані мотиви”, – додав народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, СДПУ(о) з листопада 2005 року по лютий 2006 року по всій країні організувала 109 ініціативних груп, які зібрали на підтримку референдуму про членство України в НАТО і участь в ЄЕП понад 4,6 млн. підписів, які були передані в ЦВК.

Відповідно до законодавства України для організації всеукраїнського референдуму за народною ініціативою необхідно зібрати не менше 3 мільйонів підписів.

30 жовтня цього року голова ЦВК Я.ДАВИДОВИЧ повідомив, що правоохоронні органи порушили 28 кримінальних справ за фактами порушень при зборі підписів за проведення референдуму про членство України в НАТО і ЄЕП.

У свою чергу, 9 листопада прес-служба Генеральної прокуратури повідомила, що відомство вивчає 10 кримінальних справ, порушених за фактами внесення неправдивих відомостей в підписні листи щодо проведення всеукраїнського референдуму з питань вступу України до НАТО і ЄЕП.

11 грудня Печерський райсуд Києва зобов`язав Центрвиборчком підбити підсумки збору підписів громадян під вимогою про проведення всеукраїнського референдуму щодо вступу України до НАТО і Єдиного економічного простору.