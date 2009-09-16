Герман назвала 3 умови, за яких Янукович може взяти Тимошенко прем'єром

Народний депутат від Партії регіонів Ганна ГЕРМАН назвала умови, за яких лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО може стати прем’єр-міністром у разі перемоги голови Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА на майбутніх президентських виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це депутат заявила сьогодні на прес-конференції.

«Віктор ЯНУКОВИЧ, як Президент України, буде працювати з кожним політиком, який може конструктивно працювати», - зауважила Г.ГЕРМАН.

За її словами, серед тих кандидатів, «які виникнуть після перемоги В.ЯНУКОВИЧА на виборах на посаду прем’єр-міністра України буде і Юлія Володимирівна, якщо вона до того часу навчиться конструктивно працювати, якщо зникнуть її фобії (перед цим Г.ГЕРМАН сказала, що сьогодні в Ю.ТИМОШЕНКО «януковофобія», оскільки вона його критикує цілими днями – УНІАН), якщо зникне її метушливість, якщо вона зрозуміє, що треба дбати про народ більше, ніж про саму себе».

Водночас народний депутат Борис КОЛЕСНІКОВ додав, що для ведення розмов на цю тему необхідно ще виграти вибори. «Тому давайте сконцентруємося на цьому, будемо вирішувати проблеми в порядку їх надходження», - додав він.