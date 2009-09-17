Спікер ВР Криму вимагає від опонентів залишити посади

Голова Верховної Ради Криму Анатолій ГРИЦЕНКО закликав опонентів добровільно піти з керівних посад в уряді й парламенті автономії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ГРИЦЕНКО заявив журналістам в Сімферополі.

«Ті, хто не хоче працювати на Крим, на кримчан, повинні піти у відставку до позачергової сесії, добровільно скласти повноваження голів комісій і міністерські портфелі», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Керівник кримського парламенту вважає ненормальним те, що деякі урядовці Ради міністрів і члени президії Верховної Ради Криму позиціонують себе як опозиціонери і критикують владу автономії. «Ті, хто перебуває у владі і критикує владу, кого вони мають на увазі?», - обурився спікер.

«Потрібно бути в чесній опозиції», - додав він, закликавши опонентів піти з керівних посад в Радміні і ВР Криму.

Дату проведення позачергової сесії А.ГРИЦЕНКО не уточнив. Вона буде озвучена в засобах масової інформації після консультацій з керівниками депутатських фракцій в парламенті, сказав спікер.

Як повідомляв УНІАН, у кримському парламенті загострилася ситуація між прихильниками і опонентами спікера А.ГРИЦЕНКА.

На початку вересня А.ГРИЦЕНКО повернув групі депутатів-опозиціонерів документи з вимогою скликати у вересні позачергову сесію для розгляду питань про його відставку і звіт Ради міністрів автономії, пославшись на те, що вони підготовлені з порушенням регламенту.

Сьогодні, 16 вересня, депутати-опозиціонери блокували президію, проте спікер з трибуни за декілька хвилин провів чергове пленарне засідання парламенту. Питання порядку денного, що стосуються соціально-економічного життя Криму, прихильники А.ГРИЦЕНКА ухвалили у «пакеті». Опоненти спікера вважають, що засідання відбулось із грубими порушеннями регламенту.