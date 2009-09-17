Прес-конференція Костя Бондаренка «Україна на старті президентської кампанії»

Сьогодні, 17 вересня 2009 року, о 12.00 в ІА «МІСТ-Харків» (м. Харків) відбудеться прес-конференція директора Інституту Горшеніна, шеф-редактора газети «Лівий берег», політолога Костя БОНДАРЕНКА на тему: «Україна на старті президентської кампанії».

У п`ятницю, 18 вересня 2009 року, о 13.30 в Харківському національному університеті ім. Каразіна відбудеться зустріч К.БОНДАРЕНКА з викладачами і студентами ХНУ.

У той ж день, о 15.30 у Харківській державній академії культури відбудеться зустріч К.БОНДАРЕКА зі студентами і викладачами факультету кіно-, телемистецтва.

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