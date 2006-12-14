Призначення Шуфрича розсварило закарпатських депутатів

Коаліція "Нашої України" та Партії регіонів у Закарпатській обласній раді розпалася.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН депутат обласної ради Андрій СЕРБАЙЛО.

Зокрема, за його словами, сьогодні в Ужгороді на сесії Закарпатської облради голова Закарпатської обласної організації партії "Народний Союз Наша Україна", депутат облради Іван БАЛОГА заявив, що не розуміє, з яких мотивів голосував закарпатський народний депутат-"регіонал" Олександр ЛЕДИДА за кандидатуру одіозного Нестора ШУФРИЧА на посаду міністра з питань надзвичайних ситуацій. Через це фракція "Наша Україна" заявляє про тимчасове призупинення дії коаліційної угоди, принаймні на два тижні, допоки О.ЛЕДИДА не пояснить свою позицію з даного питання.

На це обласний депутат Василь ШВАРДАК заявив, "що коаліційної угоди і не існувало". Рішення про вихід з коаліції оголосила і фракція "Батьківщини". Голова фракції "Регіонів" в облраді БУЖКО заявив, що О.ЛЕДИДА, звичайно, пояснить мотиви свого голосування, однак, на його думку, в компетенцію облради не входить оцінка роботи народного депутата. На що І.БАЛОГА нагадав голосування О.ЛЕДИДИ проти визнання голодомору геноцидом українського народу, коли окремі депутати-"регіонали" знайшли мужність проголосувати за це і висловив взагалі сумнів - чи є совість у закарпатського нардепа.