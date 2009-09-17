Тимошенко сьогодні працюватиме у Житомирі

Сьогодні прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО перебуває з робочою поїздкою у Житомирській області.

Як передає кореспондент УНІАН, під час поїздки Ю.ТИМОШЕНКО планує побувати у Поташнянському лісництві. Зокрема, вона ознайомиться з роботою цеху з переробки деревини і відвідає виставку товарів народного споживання.

Окрім того, Ю.ТИМОШЕНКО візьме участь у зборах працівників лісової галузі. Програмою поїздки передбачені і відвідання прем`єр-міністром обласного центру охорони здоров`я матері і дитини. Також очікується, що Ю.ТИМОШЕНКО візьме участь у прямому ефірі на обласному телебаченні.

Сьогодні ввечері Ю.ТИМОШЕНКО планує повернутися до Києва.