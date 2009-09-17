Андрієвський вважає відміну підвищених тарифів невідкладною справою

Проект рішення про скасування підвищених тарифів має бути розглянутий як невідкладний. Про це заявив один із лідерів Блоку Віталія Кличка, голова Української селянської демократичної партії Дмитро Андрієвський.

«До мене як до депутата надходять численні звернення киян з вимогою посприяти у скасуванні підвищених тарифів на житлово-комунальні послуги. Члени територіальної громади Києва зібрали десятки тисяч підписів на підтримку цієї вимоги», - повідомив опозиційний політик.

Дмитро Андрієвський переконаний, що наведені факти, а також загострення соціальної напруги у зв’язку з кризою неплатежів за збільшені житлово-комунальні тарифи зумовлюють невідкладність включення до розгляду сесії Київради проекту рішення «Про скасування розпоряджень виконавчого органу Київради (КМДА) про підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги для населення».

Як повідомив депутат, проектом рішення передбачено комплекс заходів щодо нормалізації функціонування житлово-комунальної сфери Києва, зокрема:

- скасувати розпорядження про підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги для населення;

- вважати чинними тарифи, що діяли до 1 червня 2009 року;

- зобов’язати КМДА забезпечити проведення перерахунків та повернення населенню надмірно сплачених коштів;

- встановити мораторій на підвищення тарифів до прийняття окремого рішення Київради;

- зобов’язати КМДА невідкладно прийняти рішення про визначення виконавців житлово-комунальних послуг та укладання прямих договорів зі споживачами;

- провести незалежну експертизу економічного обґрунтування тарифів;

- забезпечити проведення громадських слухань по кожному будинку.

«Тільки ухваливши це рішення, ми можемо сподіватися на подальші кроки щодо реформування житлово-комунальної галузі», - наголосив Дмитро Андрієвський.