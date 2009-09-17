Ющенко: дефіцит бюджету-2010 становитиме 106 мільярдів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що фактично дефіцит державного бюджету на 2010 рік становитиме 106 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО сказав на зустрічі з провідними науковцями, експертами щодо проблем економічної та фінансової кризи і перспектив розвитку економіки.

В.ЮЩЕНКО жорстко розкритикував бюджетну політику уряду, назвавши її непрофесійною і такою, що не бореться з кризою, а навпаки - поглиблює її.

«Видуманий бюджет не на правдивій економіці призвів до того, що державні стосунки в економічній сфері стали контрпродуктивними і призвели до глибокого падіння», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент зауважив, що нереалістичний бюджет поточного року призвів до падіння в багатьох сферах. Він висловив стурбованість, що уряд пропонує ті самі підходи і при формуванні бюджету на наступний рік.

Президент зазначив, що, серед іншого, уряд намагається покрити дефіцит бюджету за рахунок національної економіки.

За словами В.ЮЩЕНКА, на наступний рік пропонуються дотації до Пенсійного фонду в обсязі 18 млрд. грн. при непогашенні позички в 13 млрд. грн. Таким чином, за словами Президента, незбалансованість Пенсійного фонду на 2010 рік складе більше 30 млрд.

Також В.ЮЩЕНКО серед цифр, які складають прихований дефіцит бюджету, назвав те, що на капіталізацію планується направити 50 млрд. грн.

Також до дефіциту В.ЮЩЕНКО відніс цифру 10 млрд. – платежів Національного банку з їх прибутків.

«Таким чином, 46 млрд. - це дефіцит бюджету публічний, 50 млрд. - винесений за політичну процедуру, і 10 млрд. - стосунки Національного банку. Виходить 106 млрд. державного боргу», - сказав Президент.

При цьому він висловив думку, що ці гроші можна буде отримати лише за рахунок друку грошей, за рахунок емісії. В.ЮЩЕНКО розкритикував таку політику, зауваживши, що вона призведе до погіршення життя людей.

Також Президент зазначив, що така політика призводить до девальвації гривні. Крім того, Президент піддав жорсткій критиці те, що уряд хоче збільшити обсяг державного боргу. Якщо на 1 січня 2009 року борг становив 90 млрд., на кінець цього року становитиме 193 млрд., то на кінець наступного року уряд хоче збільшити цю цифру до 343 млрд. грн.

«Очевидно, що це недопустима політика», - сказав Президент, зауваживши, що «латанням» макроекономічних проблем проблему вирішити буде не можна.