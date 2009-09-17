Янукович каже, що заради «Межигір’я» продав усе, що мав

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що ескалацією конфлікту навколо резиденції «Межигір’я» прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО відволікає увагу від справжніх проблем країни і людей та виявляє байдужість до їх вирішення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ сказав сьогодні під час робочої поїздки на Черкащину.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо скандальних подій навколо його будинку на території резиденції “Межигір’я”, В.ЯНУКОВИЧ зауважив: «Якщо для неї (ТИМОШЕНКО – УНІАН) це є найважливішим питанням, якщо вона вважає, що економіка України, покращення життя людей не гідно такої уваги, будь ласка, нехай займається».

Водночас лідер Партії регіонів висловив впевненість, що «люди і виборці це все розуміють». «Не тим вона займається», - сказав він.

На уточнююче запитання, що ж все ж таки відбувається навколо “Межигір’я”, політик зазначив: «Нічого особливого».

Також ЯНУКОВИЧ заявив, що заради того, щоб купити дачу в Межигір`ї йому довелося продати все своє майно в Донецьку та Києві. "Ціна для мене була дуже серйозна, тому я змушений був продати практично все, що мені належить і в Донецьку, і в Києві. У мене тут була квартира. Я все продав", - цитує лідера ПР Ліга.

Довідка УНІАН. 26 серпня Кабінет міністрів ухвалив рішення про повернення в державну власність резиденції “Межигір’я”, де проживає екс-прем’єр-міністр, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.

За словами прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, “це та резиденція, якою володіли всі уряди ще з часів Щербицького”. “Те, що ЯНУКОВИЧ особисто для себе саме цю урядову резиденцію забрав під свою дачу – не зійде з рук”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кабінет міністрів України доручив Міністерству юстиції подати позов до суду щодо повернення резиденції «Межигір’я» у державну власність.

у свою чергу В.ЯНУКОВИЧ заявив, що на законних підставах проживає в приватному будинку на території резиденції “Межигір’я”.

Довідка УНІАН. У 2007 році державна резиденція "Межигір`я", в якій проживає В.ЯНУКОВИЧ, була передана у власність НАК "Надра України". Вже тоді БЮТ заявив, що 136 гектарів землі та 94 інфраструктурних об`єктів держави було передано "Надрам" незаконно.

Втім, Київський апеляційний господарський суд визнав законним відчуження державної резиденції "Межигір’я" і передачу її в приватні руки.