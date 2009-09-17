Ющенко заборонив Тимошенко продавати Одеський припортовий

Президент Віктор Ющенко зупинив дію розпорядження Кабінету міністрів № 1517-р від 3 грудня 2008 року про затвердження переліків компаній, державні пакети акцій яких підлягають продажу в 2009 році. Нагадаємо, що цим документом, підписаним Юлією Тимошенко, зокрема передбачений продаж державного пакета акцій відкритого акціонерного товариства «Одеський припортовий завод».

Відповідний указ президента № 747/2009 "Про зупинення дії положення розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року № 1517-р" оприлюднений сьогодні на офіційному сайті голови держави.

На думку Ющенка, «Одеський припортовий завод» має стратегічне значення для економіки і безпеки держави, тому рішення щодо приватизації державного пакета акцій підприємства (за відсутності державної програми приватизації, адекватної сучасному рівню розвитку суспільних відносин), не відповідає інтересам національної безпеки у сфері приватизації.

Нагадаємо, що вчора Антимонопольний комітет України заявив про завершення прийому заявок для участі в конкурсі з приватизації ВАТ «Одеський припортовий завод». «13 заявок надійшло до АМК. Вони є необхідною складовою конкурсної заявки у ФДМУ. Більше за 13 вже не буде», - повідомив журналістам виконуючий обов`язки голови Фонду державного майна України Дмитро Парфененко.

За його словами, спектр компаній, що виявили бажання взяти участь у приватизації ОПЗ, «дуже цікавий».

Д.ПАРФЕНЕНКО уточнив, що заявки надійшли як від вітчизняних інвесторів, так і від компаній з Росії, Європи, Лівії і Грузії.

Довідка УНІАН. Фонд держмайна 15 липня ц.р. оголосив конкурс з продажу 99,567% державного пакета акцій ВАТ «Одеський припортовий завод» (ОПЗ). Стартова ціна пакета становить 4 млрд. грн. Конкурс відбудеться через 75 днів після його оголошення. За даними ФДМУ, з початку оголошення конкурсу з продажу ВАТ «Одеський припортовий завод» (ОПЗ), станом на 11 вересня, до Фонду державного майна України (ФДМУ) звернулися 12 компаній з проханням дати їм можливість ознайомитися з підприємством і конкурсною документацією для прийняття остаточного рішення про участь у конкурсі з його приватизації.

ВАТ «Одеський припортовий завод» (м.Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.