Наступною книгою Черновецького стане продовження «Мертвих душ»?

Чергове, вже третє за рік, підвищення тарифів на ритуальні послуги — ще один привід задуматися про моральну деградацію київських чиновників. Про це заявив лідер громадського об`єднання «Новий Київ» Зорян Шкіряк, повідомляє прес-служба «Нового Києва».

Згідно з проектом розпорядження, розміщеному на офіційному сайті КМДА, планується підвищення цін на ритуальні послуги в середньому на 20—30%. Все це робиться нібито для того, щоб підвищити рентабельність ритуальних послуг, і наповнити бюджет.

За словами Зоряна Шкіряка, таким чином київська влада не гидуватиме будувати свій бізнес на пам`яті людей, перетворюючи ритуальні послуги на джерело збагачення. «Коли у людей горе, вони платять стільки, скільки їм скажуть. Мер і його команда це чудово розуміють, спекулюючи на цьому. Подібні способи «відбору грошей» стають буденними для київських чиновників. Їх не цікавить морально-етична сторона питання, адже гроші киян для них «не пахнуть», - відзначив Шкіряк.

"У період економічної кризи влада, особливо місцева, повинна робити все від неї зележне, щоб людям було легше переживати важкі часи. В цьому її місія, а не в тому, щоб вигадувати нові побори. Треба враховувати, що є сім`ї, яким дорогі похорони просто не по кишені", - підкреслив лідер "Нового Києва".

За словах Шкіряка, «Черновецькому пора почати роботу над своєю наступною книгою, яка цілком може стати продовженням «Мертвих душ» Гоголя: «Сповідь мера, або як заробити на чужому горі».

«Мені здається, що сьогодні всі громадські організації, політичні партії повинні об`єднатися і не допустити цієї ганьби з боку київських властей», - закликав Зорян Шкіряк.

Главред столица