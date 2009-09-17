Ющенко просить Тимошенко та Раду врахувати уроки 2009 року
Президент нагадав: уряд вже обіцяв
Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає Верховну Раду та уряд врахувати цьогорічні помилки при формуванні державного бюджету на 2010 рік.
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО сказав сьогодні на зустрічі з провідними науковцями, експертами щодо проблем економічної та фінансової кризи і перспектив розвитку економіки.
«Я просив би парламентську більшість, уряд, прем’єр-міністра зробити уроки з 2009 року», - зазначив В.ЮЩЕНКО.
Він зауважив, що уряд обіцяв внести зміни до бюджету 2009 року вже в лютому, але так і не зробив цього.
«Якщо ми знову повіримо, то це буде роком втрачених можливостей знову», - наголосив В.ЮЩЕНКО.
Він вчергове піддав критиці принципи формування бюджету на 2009 рік і закликав не допустити цього в наступному.
Глава держави висловив стурбованість, що парламентська більшість досі не ухвалила Бюджету резолюцію, а отже, і не затвердила макроекономічні показники.
Президент підкреслив, що, на його переконання, можна знайти консенсус в парламенті для ухвалення бюджету на наступний рік, якщо документ буде сформовано на реальних показниках.