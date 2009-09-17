Екс-заступник Стельмаха каже, що долари ще продаватимуть по 5 гривень

Колишній заступник голови Національного банку України Олександр САВЧЕНКО заявляє, що на руках у українців 40 млрд. доларів, і прогнозує обвал американської валюти через рік-півтора.

Про це О.САВЧЕНКО заявив у інтерв`ю «Левому берегу», зазначивши, що «ті долари, які люди купували по 8 грн., вони продаватимуть по 5 грн.».

Коментуючи слова Президента України Віктора ЮЩЕНКА про те, що девальвація гривні – це об`єктивний процес, і що не можна йти проти ринку, О.САВЧЕНКО сказав: «Так, не можна йти проти ринку. Але парадокс в тому, що НБУ сам створює цей ринок. Він на ньому головний гравець. Він і створює гривневу масу, і формує пропозицію долара».

На запитання про величезні доларові борги українських компаній і про дефіцит валюти в країні, фінансист зазначив, що «близько половини всіх так званих зовнішніх боргів - це борги самим собі. Ці гроші виводяться звідси, потім заводяться як інвестиції. Якщо взяти платіжний баланс, про який всі постійно говорять, що він негативний... Це не так, у нас давно вже надлишок валюти».

За словами О.САВЧЕНКА, «тут нас вводить в оману методика підрахунку. Взяти, наприклад, за липень - ніби пішло 0,9 млрд. доларів. До цього рядка входить інший рядок - вихід валюти з банківської системи - 1,1 млрд. доларів. Цю валюту купили громадяни і компанії і тримають її у себе. Вони не відправили її за кордон, тому що в методології платіжного балансу вважається, що якщо люди купили валюту, то вони повинні поїхати за кордон і там її витратити. Але у нас валюту купують з іншою метою - щоб її тримати. Тому, по суті, у нас позитивний платіжний баланс вже дуже багато місяців. По суті, має бути ревальвація».

За оцінками екс-заступника голови НБУ, на руках у населення зараз близько 40 млрд. доларів. «Це звучить як фантастика, але через рік-півтора курс буде не 7 грн. і навіть не 5 грн. Якщо ми просто почнемо нормальну економічну політику, все повернеться назад. Але від нинішньої кризи люди стануть біднішімі вдвічі. Люди просто здаватимуть ці долари, і велика пропозиція призведе до ревальвації. Купували вони їх по 8 грн., а здаватимуть по 5 грн. Адже ніхто у нас не працює, ВВП знижується, та й самі долари у світі девальвуються».

На запитання «Що потрібно зробити зараз, щоб змінити ситуацію?» О.САВЧЕНКО сказав, що «ми повинні кредитувати реальний сектор економіки. В інших країнах банки мало не силою примушують брати кредити. Тому що без кредитування починається колапс. Я оцінюю, що згортання кредитування - це приблизно мінус 10% ВВП, а у нас зараз - мінус 18% ВВП. Якби позики видавалися, ми б впали набагато менше. Всі розмови про те, що зовнішній ринок можна замінити внутрішнім, без кредитів неможливі».

Крім того, зазначив фінансист, у нас нині критична ситуація з неповерненнями кредитів. «Якщо цей рівень досягне 20-30%, то навіть іноземні банки підуть з нашого ринку. У новий рік не можна входити з таким курсом, тому що прийдуть іноземні аудитори і зажадають формування гігантських резервів у іноземних фінустанов. Ті запитають гроші у материнської групи, а власникам дешевше буде закрити свої українські банки».

О.САВЧЕНКО переконаний, що «треба терміново щось робити з курсом. Прозорість аукціонів приведе до зниження до рівня 8 грн. Але цього мало, професіоналізм і послідовність дій можуть привести до 7,5 або навіть до 7 грн.».

Як повідомляв УНІАН, 11 вересня ц.р. О.САВЧЕНКО подав у відставку з посади, за його словами, «у зв`язку з незгодою з валютно-курсовою, монетарною і кредитною політикою, що проводиться керівництвом Національного банку України і веде до дестабілізації валютного курсу, падіння валового внутрішнього продукту, збільшення кількості неплатоспроможних банків, мільярдних втрат заощаджень населення і підприємств, а зрештою – до безпрецедентного зниження життєвого рівня населення».

15 вересня він був звільнений з посади заступника голови Національного банку України за власним бажанням.

16 вересня Кабінет міністрів України призначив О.САВЧЕНКА заступником міністра фінансів України.