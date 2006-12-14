ВР внесла зміни до законодавства щодо захоплення землі

Верховна Рада України ухвалила Закон ,,Про внесення змін до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів України щодо відповідальності за захоплення земельної ділянки”

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували 318 народних депутатів з 437 зареєстрованих у сесійній залі.

Даним законом внесено зміни до ст. 53-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, відповідно до яких самостійне зайняття земельної ділянки тягне за собою накладення штрафу на громадян від 170 до 255 грн. та посадових осіб від 340 до 1700 грн.

Закон доповнює Кримінальний кодекс України статтею 197-1, згідно з якою самостійне зайняття земельної ділянки – це самоправне, з порушенням встановленого законом порядку, вчинення будь-яких дій, що свідчать про її утримання та використання, або самовільне будівництво будинків чи споруд на такій земельній ділянці. Винна особа каратиметься штрафом від 170 до 3400 грн. або виправними роботами на строк від шести місяців до одного року.

Якщо ці дії вчинено повторно або групою осіб, або вчинені на земельній ділянці, віднесеній до категорії особливо цінних земель – каратимуться виправними роботами на строк від шести місяців до одного року або обмеженням волі на строк до двох років.

Закон дасть можливість захистити законні права власників земельних ділянок та землекористувачів, що може призвести до зменшення правопорушень у сфері землекористування.