Куди зникли документи на передання урядової резиденції Януковичу?

Перший віце-прем’єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ заявляє, що Верховний суд України найближчим часом розгляне позовну заяву уряду щодо повернення урядової резиденції “Межигір’я” у державну власність.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ТУРЧИНОВ повідомив сьогодні в ефірі “5 каналу”.

“Не можна погодитися з таким привласненням пана ЯНУКОВИЧА. Будемо повертати, використовуючи всі можливості судової влади, зараз буде справа розглядатися у Верховному суді”, - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Перший віце-прем’єр також сподівається, що і Міністерство внутрішніх справ зможе розслідувати факт зникнення документів про оформлення у власність земельної ділянки з урядовою резиденцією.

Як повідомляв УНІАН. 26 серпня Кабінет міністрів ухвалив рішення про повернення в державну власність резиденції «Межигір`я», де проживає екс-прем`єр-міністр, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.

За словами прем`єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО, “це та резиденція, якою володіли всі уряди ще з часів Щербицького”. “Те, що ЯНУКОВИЧ особисто для себе саме цю урядову резиденцію забрав під свою дачу – не зійде з рук”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кабінет міністрів України доручив Міністерству юстиції подати позов до суду з приводу повернення резиденції «Межигір`я» в державну власність.

У свою чергу В.ЯНУКОВИЧ заявив, що на законних підставах проживає в приватному будинку на території резиденції «Межигір`я».

Раніше Київський апеляційний господарський суд визнав законним відчуження державної резиденції "Межигір’я" і передачу її в приватну власність.