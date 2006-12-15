Наша Україна буде заодно з антикризовою коаліцією

Фракція «Наша Україна» не голосуватиме за законопроект про опозицію.

Про це заявив в інтерв`ю журналістам член фракції «Наша Україна» Анатолій МАТВІЄНКО.

Він вважає недоцільним прийняття такого закону. За його словами, в регламенті парламенту мають бути виписані норми щодо прав опозиції. За його словами, законопроект, який сьогодні пропонується - «це повна дурня». Зазначивши, що одна фракція не може монополізувати своє право на опозицію, А.МАТВІЄНКО сказав, що може скластися ситуація, коли в парламенті в опозиції буде «Наша Україна» і КПУ. «То що, нам тоді об’єднуватися в єдину опозицію з комуністами?», тобто об’єднуватися з політичною силою, яка має зовсім іншу ідеологію, зауважив А.МАТВІЄНКО.

Антикризова коаліція теж не збираєтьсяголосувати за запропонований законопроект.

Як повідомляв УНІАН, 4 грудня у Верховній Раді України було зареєстровано проект закону про парламентську опозицію. Ініціаторами законопроекту є народні депутати В’ячеслав КОВАЛЬ (фракція “Наша Україна”), Микола КОМАР (фракція Партії регіонів) і Юлія ТИМОШЕНКО (лідер фракції БЮТ).