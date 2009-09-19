Луценко: результат як би й є, проте я не бачу руху

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО зажадав від донецької міліції, щоб всі справи про економічні злочини, виявлені минулого року, були направлені до суду до кінця цього року.

Про це він заявив вчора в Донецьку на прес-конференції. Міністр, оцінивши роботу міліції в Донецькій області в цілому позитивно, вказав на недоліки в роботі з боротьби з економічними злочинами. Він зазначив, що не бачить в регіоні «чіткої картини відповідальності посадовців, причетних до розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах». «Результат як би й є: це близько 400 кримінальних справ порушено за розкрадання бюджетних коштів з сумою більш як 100 тис. грн. і близько 100 кримінальних справ - за розкрадання понад 1 млн. грн., - пояснив Ю.ЛУЦЕНКО, - Проте, я не бачу руху цих справ з обвинувальними висновками до суду – як по лінії міліції самостійно, так і через прокуратуру».

Глава МВС зазначив, що в цих питаннях «не вистачає конкретності», і зажадав довести всі порушені кримінальні справи за економічними злочинами до швидкого логічного завершення – до передачі їх до суду.

«Проте, завдання поставлено так: всі економічні злочини, виявлені станом на 31 грудня 2008 року, коли були заповнені акти виконаних робіт з будівництва доріг, будівництва або ремонту шкіл, дошкільних установ, лікарень, всі виявлені минулого року зловживання – «стотисячники» і «мільйонники» - цього року мають бути направлені до суду. Таке завдання поставлене», - наголосив Ю.ЛУЦЕНКО.