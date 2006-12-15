Черновецький: було б добре, аби Президент спочатку мені казав, а потім виступав

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ що не чув обіцянку Президента України Віктора ЮЩЕНКА скасувати рішення про підвищення комунальних тарифів у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це мер столиці заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам, відповідаючи на запитання про його реакцію на вчорашню заяву Президента щодо необхідності зниження тарифи на житлово-комунальні послуги в Києві.

“Я прислуховуюсь до думки Президента, але було б добре, аби він спочатку мені про це казав, а потім виступав”, - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ. Взагалі ж, вважає мер, його діяльність повинні оцінювати кияни, і це, на його думку, найважливіше.

Конкретно про вчорашню заяву глави держави Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сказав: “Як мені реагувати, на які зауваження? Я не читав нічого такого. І, взагалі, я мало знайомлюсь з політичними заявами, то що я роблю свою справу – це важливо”.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав ряд розпоряджень КДМА, згідно з якими з 1 грудня в Києві комунальні тарифи повинні були зрости в середньому в 3,4 раза.

12 грудня Президент України В.ЮЩЕНКО заявив, що своїм указом відмінить завищені тарифи на комунальні послуги в Києві, якщо мер столиці Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ не перегляне їх.

У той же день прес-служба Київської міської державної адміністрації розповсюдила заяву Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, у якій він зазначав, що після звернення до нього Президента видав розпорядження про зменшення житлово-комунальних тарифів не менше ніж на 10%. Крім того, для малозабезпечених верств населення, які проживають у будинках житлового фонду, що знаходяться в дуже поганому стані, тарифи будуть зменшені не менше ніж на 50%. Водночас прес-служба КМДА не оприлюднила відповідних розпоряджень Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

14 грудня В.ЮЩЕНКО пообіцяв скасувати рішення про підвищення комунальних тарифів в Києві, якщо найближчим часом його не перегляне Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ. За словами Президента, експерти засвідчили, що без великих збитків для всіх категорій населення можна знищити підвищені тарифи на 10%, а для найвразливіших – вдвічі.