Ющенко: Янукович і Тимошенко продовжують ділити Україну на двох

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що Партія регіонів та БЮТ продовжують реалізовувати сценарій розподілу держави між собою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО сказав в інтерв’ю журналістам у Нью-Йорку.

«Те, що відбувається у Верховній Раді (бездіяльність народних депутатів внаслідок блокування роботи парламенту фракцією Партії регіонів - УНІАН), - це явище спроектоване, задумане і відбувається за певним сценарієм», - сказав Президент.

Він зауважив, що сьогодні відповідальність за ситуацію в парламенті, перш за все, несуть БЮТ і політичні сили, які створили з БЮТ так звану «більшість», а також опозиція – Партія регіонів.

«Я переконаний, що ті політичні сили, які грають провідну роль в організації життя парламенту, це ті сили, які не здатні організувати ритмічну ефективну роботу парламенту, бо домінує не національний початок, домінує не відчуття того, як в умовах кризи нести спільну відповідальність, а домінує одне – якби сьогодні вони знайшли формулу і гарантії, в тому числі через зміни і доповнення до Конституції – як країну поділити на двох, сьогодні ми були б свідками великого братерського союзу, який би забрав демократію і свободу», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Водночас, на його думку, всі мають відчувати відповідальність за те, що парламентські політичні сили сьогодні не керуються у своїх діях національними інтересами. Глава держави закликав українців проаналізувати цю ситуацію, щоб не робити помилок в майбутньому.

Він висловив переконання, що Україну врятують «не сильні, не красиві», а патріоти.

В.ЮЩЕНКО сподівається, що ситуація у парламенті спонукатиме людей зайняти активнішу позицію у питанні проведення конституційної реформи, адже положення нового Основного Закону не дозволили б вести гру, в центрі якої – “працевлаштування двох людей”.