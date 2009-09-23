Верховна Рада спробує поставити крапку

Сьогодні народні депутати України почнуть засідання з голосування щодо законопроектів про підвищення соціальних стандартів, якщо парламентська трибуна буде розблокована.

Вчора ВР не вдалося прийняти жодних рішень щодо законопроектів про підвищення соціальних стандартів, оскільки депутати з фракції Партії регіонів заблокували парламент, протестуючи проти зміни способу голосування з електронного на персональний.

В той же час, за словами голови ВР Володимира ЛИТВИНА, якщо парламент буде розблокований, то депутати почнуть голосувати підняттям рук за законопроекти щодо підвищення соціальних стандартів.

«Це рішення не скасовано, а тим більше, я вважаю, що в цьому питанні потрібно раз і назавжди поставити крапку», - додав В.ЛИТВИН.

Як повідомляв УНІАН, вранці 22 вересня народні депутати вирішили, що голосуватимуть за проекти законів, які стосуються соцстандартів, не за допомогою системи «Рада», а підняттям рук і вголос підтверджуючи свою позицію щодо законопроекту. За дане рішення проголосували 240 із 442 народних депутатів, зареєстрованих в залі.