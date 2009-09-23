Ющенко: через півроку я буду президентом

Президент Віктор Ющенко заявляє, що через півроку буде президентом.

Про це він сказав в інтерв’ю "Associated Press".

"Ці чотири роки знаменні тим, що в Україні утвердилися вільний журналіст, свобода слова та вибору – базові демократичні завоювання. У мене немає сумніву, моя політика набиратиме ваги. І коли ми з вами зустрінемося через шість місяців, я переконаний, буду президентом України", - заявив Ющенко.

"Мій план: перемогти", - наголосив він.

"Я зробив кілька речей, якими я можу пишатися", - сказав він, назвавши серед цих речей те, що за останні чотири роки ВВП України зростав на 7-7,5% на рік, піклування про сиріт, свободу слова та інше.

Торкнувшись теми НАТО Ющенко зазначив, що місяць за місяцем кількість прихильників альянсу в Україні зростає.

"У нас хороша динаміка і місяць за місяцем кількість прихильників НАТО зростає. Я оптиміст. Я впевнений, Україна піде шляхом Латвії, Естонії, Литви, Польщі, Чехії, Словаччини, Румунії, Угорщини та Болгарії", - зазначив Ющенко.

Українська правда