Гендиректором ЮНЕСКО вперше обрали жінку

Генеральним директором Організації об`єднаних націй з питань освіти, науки й культури (ЮНЕСКО) обрано Ірину БОКОВУ, болгарського посла у Франції і постійного представника Болгарії при ЮНЕСКО.

Члени виконавчої ради ЮНЕСКО визначилися з новим керівником організації лише в п`ятому турі, оскільки в попередніх турах ніхто з кандидатів не зміг набрати необхідного для перемоги мінімуму в 30 голосів.

Як передає Lenta.Ru, загалом у голосуванні брали участь 58 членів ради. За І.БОКОВУ проголосував 31 член ради.

За пост генерального директора ЮНЕСКО боролися дев`ять осіб, зокрема заступник міністра закордонних справ Росії Олександр ЯКОВЕНКО. Однак минулої суботи він зняв свою кандидатуру. Таким чином, основними претендентами на пост були І.БОКОВА і представник Єгипту Фарук ХОСНІ.

І.БОКОВА стала першою жінкою, яка очолила ЮНЕСКО, і першим на цій посаді представником країн, які раніше входили в соціалістичний блок.