Богатирьова знає, як вивести українську владу із переговорної кризи

З ініціативою створення узгодженого тимчасового регламенту для координації дій Президента України Віктора ЮЩЕНКА та антикризової коаліції виступила координатор парламентської більшості Раїса БОГАТИРЬОВА.

Про це повідомила в ексклюзивному коментарі агентству УНІАН речник фракції Партії регіонів Людмила ХАРІВ.

За словами Р.БОГАТИРЬОВОЇ, сказала речник фракції, такий регламент має працювати до ухвалення законів „Про Кабінет Міністрів України” та „Про Президента України”.

Координатор парламентської коаліції зазначає, що згідно із тимчасовим регламентом представники антикризової коаліції зустрічатимуться із Президентом раз на три тижні і виноситимуть на розгляд питання, що потребують спільних, узгоджених дій усіх гілок влади.

Коментуючи досягнення такого принципового рішення, Р.БОГАТИРЬОВА зазначила: „Це об’єктивно краща пропозиція за час усієї зустрічі, оскільки здатна вивести українську владу із переговорної кризи”.

Як повідомляв УНІАН, антикризова коаліція і Президент України домовились напрацювати тимчасовий регламент відносин між гілками влади. Про сказав В.ЮЩЕНКО журналістам 15 грудня ввечері після закінчення своєї зустрічі з радою антикризової коаліції та членами уряду.