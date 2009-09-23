У Верховній Раді - зміна декорацій

Фракція Партії регіонів продовжує блокувати роботу Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, на даний час у президії парламенту немає жодного депутата із фракції ПР і лише двері, які ведуть у президію, заблоковані кріслами.

За трибуною парламенту перебуває лише один народний депутат від ПР Юрій МІРОШНИЧЕНКО, який читає газету.

В сесійній залі знаходяться близько 40 народних депутатів, які також читають газети та розмовляють між собою.

На колонах в урядовій ложі розміщений плакат: «Генерал Москаль, закон один для всіх?», а в президії парламенту розміщений плакат: «Москаль, здай депутатський мандат – не ховайся від закону!».

В той же час на колонах, які розміщені біля місць, де перебувають депутати із фракції БЮТ, висить плакат «Вони блокують, вона працює».

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня ВР не вдалося прийняти жодного рішення щодо законопроектів про підвищення соціальних стандартів, оскільки депутати від Партії регіонів заблокували парламент, протестуючи проти зміни способу голосування з електронного на персональний.

У своїй заяві Партія регіонів наголосила, що голосування шляхом підняття рук за підвищення пенсій і зарплат є “фарсом і свідомим намаганням завалити закон”.

“Вигадавши спосіб, як завалити ухвалення закону шляхом «голосування руками», одна з фракцій коаліції на чолі зі спікером продемонструвала, як можна одночасно обдурювати народ, вдаючи з себе поборників підвищення пенсій та зарплат і разом з тим успішно обслуговувати Юлію ТИМОШЕНКО, яка робить усе, щоб підвищення зарплат і пенсій у цьому році не було”, - йдеться у заяві.

За словами регіоналів, «коли стоїть питання про те, що звичайне, «картками», голосування може дати позитивний результат і закон про підвищення пенсій може бути прийнятий, голова Верховної Ради раптом став особливо принциповим і наполягає разом зі своєю фракцією на голосуванні руками”. Такий підхід, на переконання Партії регіонів, “скажемо прямо, має одну мету – завалити закон”.