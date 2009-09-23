Бютівець накричав на Тимошенко і погрожує піти зі скандалом?

У Блоці Юлії Тимошенко з`явилися незадоволені бюджетом. «ПР і БЮТ вже про все домовилися, схоже, і бюджет поділили. Я думаю, регіонали не блокуватимуть роботу», — заявив «Сегодня»нардеп-бютівець Олег Ляшко. У відповідь на зауваження видання, що нардеп і сам входить у фракцію БЮТ, Ляшко сказав: «Я думаю над тим, щоб змінити це».

Його колеги по фракції пояснюють цей демарш прозаїчно. «Недавно у вузькому колі Ляшко накричав на Тимошенко і Турчинова за те, що бюджет писали без нього, — розповів виданню один з депутатів фракції. — І пообіцяв, що зробить все, щоб відправити проект на доопрацювання. Отже заяви про нібито домовленості між ПР і БЮТ — це початок його кампанії. А причина проста — в бюджеті не врахували його бізнес-інтереси в Чернігівській області».

«У нас, коли людина з чимось не згодна, її відразу звинувачують в корупції, як Вінського, — відповів на таке припущення Ляшко. — Всі мої інтереси в Чернігівській області — це округ, на якому я працюю. А до бюджету ніяких претензій по Чернігівській області я не висував — я вважаю, що він системно складений неправильно».