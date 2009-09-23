У Керчі застрелили депутата
13:00, 23 вересня 2009Політика
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Міліція поки не коментує
У Керчі вбито депутата міської ради Сергія КОВАЛЬЧУКА.
Про це повідомив телефоном кореспондентові УНІАН представник міськради Керчі.
«Говорять, що його було застрелено», - сказав співрозмованик агентства, відзначивши, що не має у своєму розпорядженні подробиць події.
С.КОВАЛЬЧУК був обраний до міськради від опозиційного блоку «Не так!».
Співробітники міліції відмовляються надати будь-яку інформацію, посилаючись на таємницю слідства. «Поки що жодних коментарів», - заявила телефоном співробітниця прес-служби керченської міліції.
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