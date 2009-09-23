Регіонали обіцяють завтра голосувати у будь-який спосіб

Фракція Партії регіонів завтра буде конструктивно працювати в сесійній залі.

Про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявив перший заступник лідера фракції ПР Олександр ЄФРЕМОВ.

«Ми будемо завтра конструктивно працювати в залі по ухваленню законопроектів щодо підвищення соціальних стандартів», - сказав він.

О.ЄФРЕМОВ запевнив, що фракція Партії регіонів готова до будь-якого способу голосування за дані законопроекти. «Ми будемо готові до будь-якої системи голосування в залі, але все ж таки вважаємо, що не потрібно маніпулювати народними депутатами і треба застосовувати традиційну систему голосування», - сказав він.