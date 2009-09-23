Ющенко сьогодні матиме коротку зустріч з Обамою

Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО матиме коротку зустріч з Президентом США Бараком ОБАМОЮ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам тимчасово виконуючий обов’язки міністра закордонних справ України Володимир ХАНДОГІЙ.

За його словами, сьогодні під час прийняття від імені Президента США В.ЮЩЕНКО та Б.ОБАМА недовго поспілкуються.

В.ХАНДОГІЙ підкреслив, що повноцінна зустріч двох президентів не планувалась.

За його словами, як правило, Президент США не проводить двосторонніх зустрічей під час сесій Генеральної Асамблеї ООН, за винятком ситуацій, коли такі зустрічі стосуються глобальних світових проблем.

В.ХАНДОГІЙ зауважив, що на цю сесію приїхало майже 80 керівників країн і давати комусь перевагу було б не зовсім коректно.

«Більш масштабна зустріч в порядку денному, і ми працюємо з американською стороною, щоб вона відбулась в майбутньому», - сказав він.