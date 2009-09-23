Янукович запросить у свій уряд «здорових фізично і на голову людей»

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ підтвердив, що фракція його політичної сили блокуватиме роботу Верховної Ради доти, доки депутати не ухвалять закон про підвищення соціальних стандартів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у прямому ефірі обласної державної телерадіокомпанії “Лтава”.

«Порядок денний буде розглядатися у парламенті лише після того як буде прийнятий цей закон. Як тільки це питання буде вирішено - ми йдемо далі і працюємо. Це – закон», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

«Якщо ми не доб’ємо це питання при цій владі, то після виборів ми його вирішимо», - додав він.

Говорячи про шляхи і способи вирішення в державі усіх соціально-економічних проблем, В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що необхідно змінити уряд.

«Ми запросимо для роботи в уряді здорових фізично і на голову людей», - сказав він.