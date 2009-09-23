Депутат ПР: Тимошенко незаслужено піариться в Полтаві

У Партії регіонів заявляють, що прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні не заслужено піариться, вручаючи ордери жителям новобудови у Полтаві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив депутат фракції Партії регіонів Олександр ПОПОВ, який перебуває разом із Віктором ЯНУКОВИЧЕМ у Полтаві в рамках робочої поїздки.

Народний депутат повідомив, що сьогодні також під час своєї робочої поїздки в це місто прем’єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО візьме участь у врученні ордерів жителям 98-квартирного будинку і скористається цим приводом, щоб показати як держава реалізовує програми будівництва житла для громадян і надає у цьому усіляку підтримку.

Насправді, як повідомив О.ПОПОВ, будівництво цього будинку стало результатом реалізації міської програми «Доступне житло», де інвесторами виступили мешканці і частково міська влада.

У зв’язку з чим народний депутат наголосив, що «насправді жодних державних інвестицій і взагалі жодної державної програми підтримки в цьому проекті немає».

Він зауважив, що єдине, що може пов’язувати цей проект із Ю.ТИМОШЕНКО є належність компанії підрядника, яка здійснювала будівництво, до власності депутатів від БЮТ.

«Я думаю, що цей привід сьогодні буде використаний для того, щоб на всю Україну розповісти як уряд масово реалізовує програми, які декларувалися», - сказав О.ПОПОВ.