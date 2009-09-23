Ющенко запросив Генсека НАТО в Україну

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні в Нью-Йорку провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО Андерсом Фогом РАСМУССЕНОМ.

Про це повідомляє сайт глави держави.

Під час зустрічі було обговорено широкий спектр питань співробітництва України з НАТО, зокрема, участь України у миротворчих операціях НАТО в Косово та Афганістані, у Тренувальній місії НАТО в Іраку, а також антитерористичній місії «Активні зусилля» в Середземному морі. Сторонами було відзначено прогрес в імплементації Україною Річних національних програм як практичного інструменту майбутнього членства в Альянсі. Президент наголосив, що Україна є єдиною державою - не членом НАТО, яка бере участь в усіх без винятку миротворчих операціях Альянсу.

У ході зустрічі Президент України наголосив на важливості в нинішніх умовах зберегти ключову роль НАТО в системі сучасної європейської безпеки, а також необхідності залучення України до вироблення нових підходів у реформуванні архітектури європейської безпеки. У цьому зв’язку глава держави наголосив на необхідності відображення безпекових інтересів України в новій Стратегічній концепції НАТО з урахуванням вже наданих гарантій щодо перспектив членства. У свою чергу, під час зустрічі Генеральний секретар НАТО наголосив, що поглиблення співпраці з Росією не відбуватиметься за рахунок інтересів України. Питання розширення Альянсу залишається базовим принципом цієї організації.

Він також підкреслив, що право вступу будь-якої держави до НАТО є її суверенним правом, на яке не має права впливати жодна сторона. «Жодна держава не має права вето на бажання іншої країни вступити до Альянсу», - зауважив Генсек.

Президент України запросив Генерального секретаря НАТО А.РАСМУССЕНА відвідати ближчим часом Україну з візитом.