Жванія: розслідування справи про «отруєння» перетворилося на фарс

Ющенко перед тим, як іти на президентські вибори, повинен поставити крапку у питанні розслідування справи про своє «отруєння». Про це в ефірі програми «Велика політика» на телеканалі «Інтер» сказав народний депутат Давид Жванія, повідомляє його прес-служба. «Хочеться, щоб нарешті маніпуляції у цій справі припинилися», - підкреслив Жванія.

За словами політика, процес розслідування перетворився на фарс. «Прокуратура своїми діями вже давно вийшла за рамки слідства. Всі теоретично можливі учасники цього процесу були сотні разів допитані», - наголосив він. «Оскільки ГПУ належить до вертикалі президента, тому в цьому випадку прокуратура не може бути об’єктивною. Хотіли б цього чи ні, але тиск - прямий або опосередкований - з боку президента чи його Секретаріата на прокуратуру є. Заперечувати це як мінімум наївно, а максимум - злочинно», - зауважив народний депутат.

«Нині Ющенко заявляє, що у нього є всі матеріали щодо цієї справи, а єдина проблема в тому, що Росія відмовляється видавати свідків. Якщо це так, тоді варто передати цю справу у міжнародні інстанції і поставити нарешті крапку», - запропонував Жванія.

«Тепер виникає питання: якщо факт отруєння встановлений, чому ж справа не передана до суду? Відповідь очевидна: вона не має жодної перспективи», - переконаний він.