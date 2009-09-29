Ющенко дасть прес-конференцію на галявині

У середу, 30 вересня, о 14.00 на зеленій галявині Секретаріату Президента України відбудеться прес-конференція Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента, прес-конференція буде присвячена викликам демократії та забезпеченню національних інтересів в Україні, а також ролі проекту Конституції, запропонованого Президентом України для всенародного обговорення, у знаходженні відповідей на ці виклики.

В.ЮЩЕНКО виступить із коротким словом, а потім відповість на питання щодо першого етапу всенародного обговорення проекту Конституції, а також з інших тем, які цікавитимуть журналістів.

Пряму трансляцію заходу вестимуть Національна телекомпанія України, «5 канал», «24 канал», Всесвітня служба «УТР» та Національна радіокомпанія України.

Акредитація триватиме до 11.00 30 вересня за телефонами: 255-74-02 та 255-63-18.